Verletzte und Schäden durch Erdbeben in Kroatien

Quelle: Reuters © ANTONIO BRONIC Verletzte und Schäden durch Erdbeben in Kroatien

Folge uns auf

Zwei mittelstarke Erdbeben in einer Abfolge von etwas mehr als einer halben Stunde haben am Sonntagmorgen in der kroatischen Hauptstadt Zagreb schwere Sachschäden angerichtet. Dutzende Menschen erlitten Verletzungen. Angaben über Todesopfer lagen zunächst nicht vor.