Zwei Verletzte durch Erdbeben in Westgriechenland

Ein Erdbeben hat in der Nacht zum Samstag den Westen Griechenlands erschüttert und dort viele Menschen aufgeschreckt. Das Epizentrum des Bebens lag nahe der Hafenstadt Igoumenitsa an der albanisch-griechischen Grenze. Laut Medien wurden zwei Menschen leicht verletzt.

In der Nacht zum Samstag hat in Westgriechenland die Erde gebebt. Wie das Geodynamische Institut in Athen am Samstagmorgen mitteilte, hätte sich das Beben in einer Tiefe von etwa zehn Kilometern ereignet und eine Stärke von 5,6 gehabt. Die US-Erdbebenwarte USGS bezifferte die Stärke mit 5,7.

Prelim M5.7 Earthquake Greece-Albania border region Mar-21 00:49 UTC, updates https://t.co/vv3Ppmvghn — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) March 21, 2020

Laut Medienberichten entstanden an mehreren Gebäuden leichte und mittlere Schäden. Zudem mussten einige Landstraßen wegen Erdrutschen gesperrt werden.

Πάργα: Ισχυρός σεισμός 5,6 Ρίχτερ (pics&vid): Στους δρόμους οι κάτοικοι - Ζημιές σε κτίρια στο Καναλάκι - https://t.co/3UAKZiAVhkpic.twitter.com/YNaaRVaW39 — thessalikos.gr (@thessalikos) March 21, 2020

Ισχυρός σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Πρέβεζα - Δύο τραυματίες, ζημιές σε κτίρια στο Καναλάκι https://t.co/5Rc1kx4moppic.twitter.com/HwuYt0OPrU — ΕΘΝΟΣ (@ethnosgr) March 21, 2020

Viele Teile Griechenlands sind latent von Erdbeben gefährdet, dort treffen die europäische und die afrikanische Kontinentalplatte aufeinander. Durch ihre Reibungen werden immer wieder starke Beben ausgelöst. (dpa)

