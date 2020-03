EU-Industrieminister fürchten Unterbrechung der Lieferketten

Quelle: AFP © Jens Schlüter

Durch die Grenzschließungen im Kampf gegen das Corona-Virus, entstehen an vielen Grenzübergängen kilometerlange LKW-Staus, obwohl der Güterverkehr in den meisten Fällen von den Schließungen nicht betroffen ist. Im Bild ist der Stau vom 19. März auf der A4 bei Bautzen in Richtung Polen zu sehen.