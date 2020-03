Französischer Kulturminister mit Corona-Virus infiziert - Insgesamt mehr als 1.400 Fälle landesweit

Zu den bereits über 1.400 Franzosen, die inzwischen mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert sind, gehört nun auch der Kulturminister des Landes Franck Riester. Die Ansteckung soll auf die jüngsten Aufenthalte des 46-Jährigen in der Nationalversammlung zurückzuführen sein.

Am Montag bestätigte das französische Ministerkabinett gegenüber der Zeitung Le Figaro, dass Riester auf das Virus positiv getestet worden sei, nachdem dieser entsprechende Symptome gezeigt habe. Es wird vermutet, dass sich der Kulturminister während der Sitzungen des Kulturausschusses in der französischen Nationalversammlung mit SARS-CoV-2 angesteckt haben könnte. An diesen Sitzungen nahm er in der vergangenen Woche teil. Zuvor wurde das Corona-Virus bereits bei fünf weiteren Abgeordneten und zwei Mitarbeitern des französischen Unterhauses nachgewiesen.

Der 46-Jährige befinde sich zurzeit allerdings in seinem Pariser Zuhause und sei "in guter Verfassung", hieß es.

Eine dem Kulturministerium nahestehende Quelle schloss laut France 24 aus, dass es in den vergangenen Tagen einen persönlichen Kontakt zwischen Riester und Präsident Emmanuel Macron gegeben habe. Es sollen jedoch zunächst alle Personen überprüft werden, mit denen der Kulturminister in jüngster Zeit engen Kontakt hatte.

Das Amt des Premierministers mahnte außerdem, dass für Minister mit bestätigter Corona-Virus-Infektion "die gleichen Vorschriften wie für alle Franzosen" gelten.

Im Zuge der weltweiten Corona-Virus-Epidemie wurde Frankreich zusammen mit Italien, Spanien und Deutschland unter den EU-Ländern am schwersten von der Krankheit betroffen. Nach Angaben der John Hopkins University vom Dienstag sind inzwischen 114.544 Menschen mit SARS-CoV-2 infiziert, davon 1.412 allein in Frankreich. Bereits 30 Franzosen sind an den Komplikationen der Lungenkrankheit gestorben, zwölf weitere sind komplett genesen.

