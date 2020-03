Corona-Virus: Finnisches Militär bleibt NATO-Übung in Norwegen fern

Das finnische Militär wird wegen einer Quarantäne-Situation, verursacht durch Auftreten des Corona-Virus, nicht an der NATO-Übung "Cold Response 2020" teilnehmen. Die Hauptphase des Manövers soll am Montag in Norwegen beginnen, berichtet RIA NOWOSTI.

Am Freitag wurde bekannt, dass bei der NATO-Militärübung "Cold Response 2020" in Norwegen wegen der Diagnose des Corona-Virus bei einem der Teilnehmer etwa 1.300 Menschen unter Quarantäne gestellt wurden. Daraufhin erklärten Vertreter der finnischen Armee:

Aufgrund der Corona-Virus-Situation in Norwegen haben die Streitkräfte beschlossen, nicht an der Übung 'Cold Response 2020' teilzunehmen. Wir alle hoffen, dass [in dem Quarantäne-Lager, in dem die Militärs sind] alles in Ordnung sein wird. Es war natürlich eine Enttäuschung für unsere Brigade, aber es ist besser, auf Nummer sicher zu gehen."

Geplant war, dass 400 finnische Soldaten – darunter Wehrpflichtige, Vertragssoldaten und Wartungspersonal – an der Übung teilnehmen würden.

Die NATO-Winterübung "Cold Response 2020" beginnt am Montag in Norwegen unter Beteiligung von 16.000 Soldaten aus zehn Ländern.

Am 31. Dezember 2019 informierten die chinesischen Behörden die Weltgesundheitsorganisation (WHO) über den Ausbruch einer unbekannten Lungenentzündung in der Stadt Wuhan im zentralen Teil des Landes (Provinz Hubei). Spezialisten haben den Erreger als ein neues Virus identifiziert, das inzwischen den Tirvialnamen Corona-Virus erhielt. Die WHO erkannte den Ausbruch des Virus SARS-CoV-2 als einen Notfall von internationaler Bedeutung an und gab der dadurch verursachten Krankheit den offiziellen Namen COVID-19.

