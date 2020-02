Großbrand in der Nähe eines Pariser Bahnhofs

In der Nähe des Pariser Bahnhofs Gare de Lyon ist ein Feuer ausgebrochen. Bilder zeigten Flammen und Rauch über dem Bahnhofsgebäude. Der Bahnhof wurde evakuiert. Seinen Ursprung nahm der Brand offenbar bei einer Demonstration am Rande des Bahnhofs.

Die französische Polizei hat am Freitag den Pariser Bahnhof Gare de Lyon evakuiert, nachdem auf einer Straße neben dem Bahnhof ein Großbrand ausgebrochen war.

Incendie en cours aux abords de la gare de Lyon. Évacuation de la gare en cours.

⛔ Évitez le secteur et laissez intervenir les secours. pic.twitter.com/5Yj205mvD4 — Préfecture de Police (@prefpolice) February 28, 2020

Schwarze Rauchwolken zogen über den Bahnhof, und eine Reihe geparkter Roller und Motorräder brannte.

VIDÉO - Un gigantesque nuage de fumée noire apparaît aux abords de la Gare de Lyon. Image tournée à plusieurs dizaines de mètres, depuis le Quai d’Austerlitz pic.twitter.com/CKeuzjJYzQ — Arthur Berdah (@arthurberdah) February 28, 2020

Um 17:30 Uhr teilte die Polizeipräfektur auf Twitter mit, dass das Feuer unter Kontrolle sei, und bat die Menschen, sich von der Gegend fernzuhalten.

Important incendie en cours à proximité de la Gare de Lyon après des tensions entre opposants a la tenue du concert de Fally Ipupa à Bercy et les forces de l’ordre. pic.twitter.com/FwaIL2Iew9 — Remy Buisine (@RemyBuisine) February 28, 2020

A massive fire at Paris Gare de Lyon Train Station. What's happening to 2020? 🙁 pic.twitter.com/5hmechHSJN — Chinmay Sanghi (@ChinmaySanghi) February 28, 2020

BFM TV berichtete, dass das Feuer am Rande eines Konzerts des kongolesischen Sängers Fally Ipupa in der Gegend ausgelöst worden sei. Gegen das Konzert wurde vor dem Bahnhof demonstriert, dabei kam es zu Ausschreitungen. Ipupa gilt als Vertrauter des ehemaligen kongolesischen Präsidenten Joseph Kabila. Viele Exil-Kongolesen werfen Kabila und seinem Nachfolger Félix Tshisekedi Korruption und den Ausverkauf des Landes an westliche Investoren vor.