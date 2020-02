Corona-Virus: Immer mehr Fälle in Europa – auch Deutschland betroffen (Video)

Ein Schild am Eingang des Leber- und Infektionszentrums der Düsseldorfer Universitätsklinik UKD am 26. Februar 2020.

Italien ist vom Corona-Virus in Europa am stärksten betroffen. Zehn Gemeinden südlich von Mailand sind komplett abgeriegelt. Inzwischen sollen laut Zivilschutz 374 Menschen mit dem Corona-Virus Sars-CoV-2 angesteckt worden sein, davon sind bisher 12 gestorben.

In Deutschland melden Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg Corona-Virus-Infektionen. Schulen und öffentliche Einrichtungen blieben in mehreren Orten geschlossen. Das wegen Corona-Virus-Fällen unter Quarantäne gestellte Hotel auf Teneriffa ist weiterhin durch die Polizei abgeriegelt. Insgesamt sollen sich mehr als 1.000 Menschen in dem Hotel aufhalten, ein großer Teil davon Deutsche.

Mehr zum Thema - Corona-Virus breitet sich in Europa aus – Zustand des Patienten aus Nordrhein-Westfalen kritisch