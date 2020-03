Russischer Historiker über die Geschichte Osteuropas nach 1945: "Wir sind offen für Diskussionen"

Am 19. Februar hat der Direktor des Instituts für allgemeine Geschichte der Russischen Akademie der Wissenschaften, Alexander Tschubarjan, im Medienzentrum der Zeitung Rossijskaja gaseta eine Pressekonferenz gegeben, die dem 75. Jahrestag des Sieges über den Nazismus gewidmet war. Der Schwerpunkt der Veranstaltung galt der Verzerrung der Geschichte des Zweiten Weltkriegs und möglichen Mechanismen, das Umschreiben der Geschichte zu bekämpfen.

Der russische Historiker äußerte sich unter anderem zum Schicksal Polens und zur Rolle Großbritanniens und Frankreichs im Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Dem Wissenschaftler zufolge hätten diese Länder gar nichts unternommen, um Adolf Hitler zu stoppen:

Nach der Kriegserklärung an Deutschland am 3. September rührte sich kein einziger Trupp an der westlichen Front von der Stelle. Den kompletten September über marschierten die Deutschen durch ganz Polen – Großbritannien und Frankreich sahen tatenlos zu.