Corona-Virus: Italien riegelt ganze Städte ab (Video)

Das italienische Städtchen Vo Vecchio in Norditalien wurde wegen des Ausbruchs des Coronavirus vollständig abgeriegelt (Bild vom 24. Februar).

Nach dem Ausbruch des Corona-Virus in Norditalien hat die Regierung ganze Städte für zwei Wochen unter Quarantäne gestellt. Zehntausende Menschen sind von der Außenwelt abgeschnitten. Rumänien isoliert Einreisende aus Italien ebenfalls für zwei Wochen.

Einige Politiker in der Europäischen Union bringen bereits eine Aussetzung des Schengener Abkommens ins Gespräch. Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus erklärte in Genf, alle Menschen sollten sich auf die Eindämmung des Virus konzentrieren – und auf eine Pandemie vorbereiten.

