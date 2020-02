Spionage: Norwegische Firma verliert lukrativen Auftrag in Russland (Video)

Der norwegische Betonproduzent "Olen Betong" hat einen lukrativen Auftrag in Russland verloren. Grund dafür sind Mitarbeiter, die vom norwegischen Geheimdienst als Informanten angeworben wurden. Das Unternehmen investierte Millionen in eine Fabrik in Russland.

Zwei Männern wurde nach einem Verhör durch den russischen Sicherheitsdienst ein zehnjähriges Einreiseverbot für Russland erteilt. Das Unternehmen verlor den Auftrag und verklagt den norwegischen Staat auf Schadenersatz.