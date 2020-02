Italienische Regierung riegelt wegen Corona-Virus Städte ab

Kein EU-Land hat mehr Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 registriert als Italien. Nun greift die Regierung zu drastischen Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Virus. Zehntausende Menschen werden praktisch eingesperrt. Betroffen sind knapp ein Dutzend Orte.

Italien hat den Kampf gegen den schlimmsten Ausbruch des neuen Corona-Virus in Europa mit drastischen Maßnahmen aufgenommen. Um eine weitere Ausbreitung im Norden des Landes zu unterbinden, sollen nun die am stärksten betroffenen Städte abgeriegelt werden. Betroffen sind zunächst knapp ein Dutzend Orte südöstlich von Mailand mit etwa 50.000 Einwohnern sowie Vo im benachbarten Venetien mit rund 3.000 Bewohnern.

Regierungschef Giuseppe Conte kündigte die Notfallmaßnahme am Samstagabend nach Krisengesprächen mit der Zivilschutzbehörde des Landes an:

Das Betreten und Verlassen dieser Gebiete ist verboten. Das Ziel ist es, die Gesundheit der italienischen Bevölkerung zu schützen.

Zunächst sollten die Sicherheitskräfte die betroffenen Regionen abriegeln. Bei Bedarf würden es auch die Streitkräfte tun. Wer versuche, die Absperrungen zu umgehen, dem drohe strafrechtliche Verfolgung. Man setze jedoch auf Verständnis der Bevölkerung, hieß es weiter.

🔴#Coronavirus, conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri al @DPCgov in seguito al vertice del Comitato operativo presieduto dal Presidente @GiuseppeConteIThttps://t.co/RUzzOdv64t — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) February 22, 2020

In Italien waren bis zum Abend 76 Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 erfasst worden, zwei Menschen sollen daran gestorben sein. Die Infizierten verteilten sich auf die Lombardei, Venetien und die Region Piemont. Nachgewiesen wurde der Erreger demnach unter anderem bei der Frau und einer Tochter des Mannes, der mutmaßlich Italiens erstes gemeldetes Covid-19-Todesopfer ist. Bei ihm handelt es sich um einen 78-Jährigen. In der Lombardei und in Venetien wurden für Sonntag alle Sportveranstaltungen abgesagt.

Angesichts der Lage in Italien bereitet sich Frankreich auf eine Ausbreitung des Coronavirus vor. Die Lage im Nachbarland werde aufmerksam verfolgt, sagte Gesundheitsminister Olivier Véran im Gespräch mit dem Le Parisien.

Auch auf der koreanischen Halbinsel spitzt sich die Lage zu: Nach dem Ausbruch der Lungenkrankheit haben die Gesundheitsbehörden des Landes zwei weitere Todesopfer in Verbindung mit dem Virus gemeldet. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich somit auf vier. Zudem stieg die Zahl der Ansteckungen über die Nacht zum Sonntag um 123 auf 556.

In China fielen erneut fast 100 Menschen dem neuartigen Coronavirus zum Opfer. Die Gesamtzahl der Opfer seit dem Ausbruch der Krankheit in China stieg somit auf 2.442. Die Zahl neu bestätigter Infektionen kletterte um 648 auf 76.936. (dpa)

Mehr zum Thema - Corona-Virus: Russland verhängt komplettes Einreiseverbot für chinesische Bürger