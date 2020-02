Frankreich: Macron bemüht sich um rechte Wähler (Video)

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wird von Reportern belagert, nachdem er erklärt hat, dass seine Regierung den "islamischen Separatismus" im Land bekämpfen will (Bild vom 18. Februar).

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat erklärt, in Zukunft gegen den "islamischen Separatismus" im Land vorgehen zu wollen. Auch in Gegenden mit hohem muslimischen Anteil, seien die Regeln und Gesetze der Republik gültig.

Imame und geistige Führer sollen zukünftig in Frankreich ausgebildet, die Finanzierung von Moscheen zudem transparent gemacht werden. Die Aussagen Macrons könnten allerdings direkt aus dem Programm seiner größten Rivalin Marine Le Pen stammen. In wenigen Wochen finden in Frankreich die Kommunalwahlen statt. Der Präsident versucht auf Kosten seiner muslimischen Wähler rechte Wähler zurückzugewinnen.

