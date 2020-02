Ex-Chefberater des britischen Außenamtes: Reale Gefahr von irischer und schottischer Unabhängigkeit

In einem Gespräch mit dem irischen RTÉ Radio One sagte Simon Fraser, der ein Chefberater der ehemaligen Außenminister William Hague und Philip Hammond war, dass die Entscheidung Großbritanniens, sich aus der EU zurückzuziehen, die Zukunft des Landes erschwert. Der Ex-Beamte sagte:

Er fügte hinzu, dass die Fragen der irischen Einheit und der schottischen Unabhängigkeit "definitiv auf dem Tisch liegen", die Zeit jedoch erst zeigen werde, "wie sich die Dinge entwickeln".

Er verwies auf "Mechanismen innerhalb des Karfreitagsabkommens", die die Möglichkeit einer Wiedervereinigung Irlands vorsehen, wiederholte aber, dass die "offizielle Position" Londons darin bestehe, dass Großbritannien vereint bleibe.

Fraser reagierte damit auf einen Aufruf der Chefin der Partei Sinn Féin Mary Lou McDonald, wonach sich die EU für die irische Wiedervereinigung einsetzen solle. McDonald, deren Partei die jüngsten Parlamentswahlen in Irland gewann, sagte gegenüber BBC Newsnight, dass das Land unweigerlich auf ein Referendum über die Wiedervereinigung zusteuere. Sie erklärte:

Es gibt den Brexit, eine sich verändernde Demographie, sowie die Tatsache, dass die Unionsmehrheit im Norden in den letzten Wahlen verloren gegangen ist. Die Reise geht also in diese Richtung.