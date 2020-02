Russischer Botschafter im Interview: Versuche, Russland zu isolieren, hatten nie Erfolg

Der russische Botschafter in Deutschland äußerte sich zu dem jüngsten Russlandbesuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel, dem Projekt Nord Stream 2 sowie den bevorstehenden Veranstaltungen zum 75. Jahrestag seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Der Diplomat erklärte, dass Deutschland und Russland viele bilaterale Kooperationen ausbauen würden, darunter die sogenannte Deutsch-Russische Hohe Arbeitsgruppe für Sicherheitspolitik. Die Außenminister der beiden Länder führen laut Netschajew einen sehr intensiven Austausch, der dazu beitrage, zahlreiche internationale Probleme zu lösen. Auch die russische Kultursaison in Deutschland sei im vergangenen Jahr sehr erfolgreich verlaufen:

Es war ein großes Kulturfestival, das Millionen deutscher Zuschauer und anderer ausländischer Gäste besucht haben und das in Deutschland für Furore sorgte.

Die Versuche seitens Europa, Russland auf unterschiedliche Weise zu isolieren, seien laut Netschajew völlig aussichtslos. Dies erkenne man auch in Deutschland:

Auch in Deutschland erkennt man langsam, dass der Weg der Konfrontation, der nicht von uns gewählt wurde, in eine Sackgasse führt. Er ist völlig aussichtslos. Sowohl unter regionalen Eliten als auch in Berlin verstehen viele, dass der Weg des Dialogs genau der richtige Weg für eine positive Zusammenarbeit ist.