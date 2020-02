Gekommen um zu bleiben: Der endlose Krieg der USA in Afghanistan (Video)

Quelle: Reuters © Shamil Zhumatov/Reuters Archivbild: US-Soldaten in Süd-Afghanistan bringen einen verwundeten Kameraden zu einem Rettungshubschrauber. (24. Juli 2014)

Seit 19 Jahren führen die USA nun Krieg in Afghanistan. Ein Ziel, ein greifbarer Gegner oder ein Plan zur Beendigung des Kriegs sind nicht in Sicht. Nicht einmal das Pentagon glaubt noch an einen Sieg. Es werden einfach immer weiter Geld, Material und Soldaten nach Afghanistan geschickt.

Mehr zum Thema - Trauriger Rekord: USA setzten 2019 in Afghanistan mehr Bomben und Munition ein als je zuvor Donald Trump ist nach George W. Bush und Barack Obama bereits der dritte US-Präsident, der das Beinahe-Ende des Afghanistan-Einsatzes verkündete. Tatsächlich werden die US-Truppen wohl noch sehr lange dort bleiben. Das Land liegt strategisch gut. Und eine Niederlage braucht man so auch nicht einzugestehen.