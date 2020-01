Lawrow: Deutsch-russische Beziehungen sind pragmatisch trotz Differenzen

Quelle: Reuters © Pawel Golowkin Lawrow: Deutsch-russische Beziehungen sind pragmatisch trotz Differenzen (Archivbild)

Russlands Interim-Außenminister, Sergei Lawrow, bezeichnete den aktuellen Stand der deutsch-russischen Beziehungen als pragmatisch. Er sagte das während seiner Pressekonferenz am Freitag in Moskau, in der er die Bilanz des vergangen Jahres zog.

Lawrow zufolge treffen sich Russlands Präsident Wladimir Putin und Bundeskanzlerin Angela Merkel regelmäßig bei verschiedenen Veranstaltungen und tauschen ihre Meinungen aus. Auch der jüngste Besuch von Merkel in Moskau trug dazu bei, die Zusammenarbeit bei vielen Fragen auszuweiten. Mehr zum Thema - Merkel: Nord Stream 2 ist ein Wirtschaftsprojekt zum Nutzen Deutschlands und der EU (Video)