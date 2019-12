EuGH: Niedriglöhne beim Catering der Österreichischen Bundesbahnen waren rechtens

Jahrelang wurde das Catering der ÖBB von Niedriglöhnern aus Ungarn betrieben. Österreichische Behörden brummten dem verantwortlichen Unternehmen eine Geldstrafe auf. Zu Unrecht – entschied nun der EuGH. Der Einsatz der Niedriglöhner sei rechtmäßig gewesen.

Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg (EuGH) hat in einem langjährigen Rechtsstreit um Lohndumping eine überraschende Entscheidung getroffen. Demnach waren die Niedriglöhne bei dem früheren Gastronomiebetreiber der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), "Henry am Zug", rechtens. Das Unternehmen mit dem seltsamen Namen betrieb als Tochter der Firma "Do & Co" zwischen 2012 und 2016 das gesamte Catering der ÖBB. Dabei beschäftigte es auf österreichischen Strecken ungarische Mitarbeiter – aber auch zu ungarischen Konditionen.

Diese Mitarbeiter wurden über ein ungarisches Tochterunternehmen nach ungarischen Gesetzen angestellt, bezahlt und sozialversichert, obwohl sie überwiegend in Österreich tätig waren. Das brachte "Henry am Zug" Ärger mit dem österreichischen Arbeitsinspektorat ein. Dieses stellte einen Verstoß gegen die EU-Entsenderichtlinie fest, nach dem in ein anderes EU-Land entsandte Beschäftigte nach den dortigen Bestimmungen bezahlt werden müssen. Nach Gewerkschaftsangaben verdienten die Angestellten so nach ungarischen Regeln lediglich 500 Euro monatlich, unter österreichischen Bedingungen hätten es dagegen 1.500 Euro im Monat sein sollen.

Bei einer Kontrolle des Arbeitsinspektorats am Wiener Hauptbahnhof im Januar 2016 wurden weitere zahlreiche Mängel festgestellt. So wurden die Entsendungen gar nicht gemeldet und Lohnunterlagen nicht mitgeführt. Der damalige Geschäftsführer von "Henry am Zug", Michael Dobersberger, erhielt eine Verwaltungsstrafe, angeblich in Höhe von 1,3 Millionen Euro. Gegen diese Strafe setzte er sich juristisch zur Wehr, unterlag aber zunächst. Letztlich rief der Verwaltungsgerichtshof den EuGH zwecks Klärung an.

Nun entschied der EuGH völlig überraschend zu Dobersbergers Gunsten. Laut dem Urteil des Gerichtshofs komme hier die Entsenderichtlinie gar nicht zur Anwendung, weil der "wesentliche Teil" der Arbeit dieser Beschäftigten nicht in Österreich geleistet worden sei, sondern vielmehr mit dem Be- und Entladen von Speisen und Getränken in Ungarn; Beginn und Ende der Tätigkeit sowie die Erledigung administrativer Aufgaben seien ebenfalls in Ungarn erfolgt. Damit die Entsenderichtlinie greife, brauche es aber eine "hinreichende Verbindung" zum Zielland. Deshalb sei die Anstellung der Mitarbeiter zu Niedriglöhnen legitim und die Strafe gegen den Chef von "Henry am Zug" rechtswidrig. Zuvor hatte bereits der Generalanwalt am EuGH argumentiert, dass die Mitarbeiter nicht nach Österreich entsendet worden waren, sondern nur in einem ihr Heimatland durchfahrenden Zug gearbeitet hatten.

Österreichische Gewerkschafter und Beschäftigtenvertreter zeigten sich von dem Urteil des EuGH entsetzt. Die Zeitung Der Standard zitierte Walter Gagawczuk von der Arbeiterkammer mit der Äußerung:

Das Urteil streut Sand ins Getriebe des Kampfes gegen Lohndumping.

Die Entscheidung könne auch für andere Branchen Bedeutung erlangen und österreichische Kollektivverträge aushebeln. Sollte auch dort – beispielsweise am Bau beispielsweise – so argumentiert werden, dass der Hauptteil der Leistung im Ausland erbracht werde, müsse die künftige Regierung auf eine Änderung der Entsenderichtlinie hinwirken.

Roman Hebenstreit, Vorsitzender der Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft Vida, nannte das Urteil "abstrus formuliert". Seine Gewerkschaft prüfe die Auswirkungen dieser Entscheidung über den Einzelfall hinaus. Sollte es solche Auswirkungen geben, hieße das, Lohndrückerei zum "europäisch sanktionierten Geschäftsmodell" zu erheben:

Dann braucht sich keiner wundern, wenn arbeitende Menschen zunehmend das Vertrauen in die EU verlieren.

Das Unternehmen "Henry am Zug" existiert nicht mehr; es wurde aus dem Firmenbuch gelöscht. Zur Zeit seiner Tätigkeit für die ÖBB waren bis zu 120 Ungarn auf die beschriebene Weise für diese Firma tätig.

