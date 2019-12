Frankreich erhöht CO2-Steuer für Autobesitzer – Elektroautos als mögliche Alternative

Der landesweite Streik in Frankreich gegen Macrons Rentenreform geht in die dritte Woche. Nun will die französische Regierung die CO2-Steuer für Autobesitzer erhöhen. Werden die Franzosen am Ende genötigt sein, sich Elektroautos zuzulegen?