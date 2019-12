Recherche im Fall Relotius: Juan Moreno zum "Journalisten des Jahres" gekürt

Der Reporter Juan Moreno wurde als "Journalist des Jahres" ausgezeichnet. Er hat das Vorgehen seines bis dahin renommierten Ex-Kollegen Claas Relotius enttarnt, der in seinen Artikeln immer wieder Szenen, Gespräche und Ereignisse erfunden hatte.

Moreno sei zu verdanken, "dass Ende 2018 der 'Spiegel'-Journalist Claas Relotius als notorischer Betrüger entlarvt wurde", begründete eine von der Branchenzeitschrift medium magazin beauftragte Jury ihre Wahl:

Moreno zeigte als Reporter die Hartnäckigkeit des gründlichen Rechercheurs und ehrlichen journalistischen Handwerkers. Zudem bewies er den Mut, für die Wahrheit persönlich viel aufs Spiel zu setzen, da ihm zunächst niemand glauben wollte.

Der undotierte Preis soll dem 47-Jährigen am 17. Februar 2020 in Berlin überreicht werden.

Der Spiegel war Ende 2018 mit dem Fälschungsskandal an die Öffentlichkeit gegangen. Der bis dahin renommierte und mit vielen Preisen geehrte Spiegel-Autor Relotius hatte in zahlreichen Artikeln Szenen, Gespräche und Ereignisse erfunden. Moreno hat mit hartnäckiger Recherche den Fall ins Rollen gebracht. "Letztlich hat Morenos Enthüllungsgeschichte die journalistischen Standards für Authentizität, Transparenz und Belegbarkeit von Recherchen im ganzen Land umgekrempelt", hieß es weiter in der Jurybegründung.

(rt deutsch/dpa)