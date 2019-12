Hoffen auf Immunität: Belgisches Gericht urteilt über Haftbefehl gegen Puigdemont

Für den ehemaligen Regierungschef Kataloniens, Carles Puigdemont, steht heute seine Zukunft auf dem Spiel. Puigdemont war vor der spanischen Justiz nach Belgien geflohen. Bei einer Verurteilung könnte er an Spanien ausgeliefert werden und dort in Haft gelangen.

Am 1. Oktober 2017 stimmten die Katalanen in einem Referendum über ihre Unabhängigkeit ab. Für die spanische Regierung war dies ein illegales Unterfangen. Katalanische Demonstranten und die spanische Polizei lieferten sich gewaltsame Zusammenstöße. Nach Tagen der Demonstrationen löste die spanische Regierung das katalanische Parlament auf und rief Neuwahlen aus.

Unabhängigkeitsaktivisten wurden verhaftet. Der ehemalige spanische Regierungschef Carles Puigdemont floh nach Belgien, nachdem ein Untersuchungsrichter in Spanien Haftbefehl gegen ihn erlassen hatte. Spanischen Boden darf Puigdemont seither nicht betreten. Am Montag wird in Belgien über den Europäischen Haftbefehl gegen ihn und gegen die zwei ehemaligen Regierungsmitglieder Toni Comín und Louis Puíg entscheiden. Auch diese beiden halten sich in Belgien auf.

Gegenüber RT betonte Puigdemont seine Ansicht für das Recht auf Unabhängigkeit Kataloniens:

Es gibt kein göttliches Gesetz, das dem einen Staat ein Recht auf Unabhängigkeit zugesteht, dem anderen nicht. Man muss die Idee der Einheit der Staaten entdramatisieren, ihr diesen sakralen Charakter nehmen.

Er hofft auf politische Immunität und auf den Einzug ins EU-Parlament. Mit seiner Kandidatur als EU-Abgeordneter hatte er Erfolg. Das Mandat aber hätte seine Verhaftung in Spanien zur Folge gehabt. Ähnlich erging es dem ehemaligen Vizeregierungschef Kataloniens Oriol Junqueras. Das Mandat konnte dieser ebenfalls nicht annehmen. Junqueras saß in Untersuchungshaft. An diesem Donnerstag wird in seinem Fall der Europäische Gerichtshof entscheiden.

Im Oktober wurden neun der katalanischen Unabhängigkeitsaktivisten zu Haftstrafen zwischen neun und 13 Jahren verurteilt. Daraufhin folgten Proteste.

