Der unerlässliche Dialog: Die Deutsch-Russische Rohstoff-Konferenz

Folge uns auf

Am Freitag endete die Deutsch-Russische Rohstoff-Konferenz in St. Petersburg. RT Deutsch war vor Ort und hat Teilnehmer nach ihrer Einschätzung zu der Zusammenarbeit zwischen Russland und Deutschland in Gegenwart und Zukunft befragt.

Vom 27. bis zum 29. November 2019 fand die 12. Deutsch-Russische Rohstoff-Konferenz an der St. Petersburger Bergbauuniversität statt. Die Konferenz bietet eine wichtige Plattform, um Stand und Perspektiven der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit im Energie- und Rohstoffbereich zu diskutieren und bilaterale Kooperationsprojekte anzustoßen.