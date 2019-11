Italien schickt 7.000 Tonnen Hausmüll nach Österreich

In einer Mülldeponie nahe der italienischen Stadt Salerno lagern derzeit 7.000 Tonnen Hausmüll. Nun soll dieser in Österreich entsorgt werden. Die süditalienische Region Kampanien hat die Entsorgung des Mülls im niederösterreichischen Hainfeld genehmigt.

Der Hausmüll soll per Lkw nach Österreich gebracht und in der Zöchling Abfallverwertung GmbH mit Sitz im niederösterreichischen Hainfeld entsorgt werden. Das Unternehmen ist einer der größten Deponiebetreiber in Österreich.

Wie Die Presse berichtet, habe die Firma den Auftrag zur Entsorgung des Mülls aus Battipaglia im Rahmen eines internationalen Wettbewerbs erhalten. Auch die italienische Hauptstadt habe auf Hilfe der österreichischen Nachbarn gehofft. Im Juli hatte sich der Gemeinderat in Rom an EVN, den niederösterreichische Energieversorger, gewandt, in dessen Verbrennungsanlage bei Zwentendorf vor zwei Jahren bereits 70.000 Tonnen römischen Abfalls entsorgt worden waren. Doch die EVN konnte Rom wegen mangelnder Kapazitäten nicht helfen.

Die Region Kampanien mit der Hauptstadt Neapel ist seit Jahren mit chronischen Problemen bei der Müllentsorgung konfrontiert. Auch Italiens Hauptstadt hat chronische Müllprobleme. Fast überall in der Stadt quellen die Tonnen täglich über.

