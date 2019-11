Historiker Lluis Bosch über Situation in Katalonien: Die Bewegung ist nicht tot (Video)

Quelle: Reuters Aus Protest gegen den Besuch von König Felipe VI. Kataloniens halten Demonstranten dessen Porträt verkehrt herum (Barcelona, 4. November 2019).

Folge uns auf

Spanien kommt nicht zur Ruhe. Am Montag besuchte der spanische König Felipe VI. Kataloniens Hauptstadt um an einer Preisverleihung teilzunehmen. Am Rande kam es zu Demonstrationen von Befürwortern der katalanischen Unabhängigkeit.

Sie hielten Plakate mit der Aufschrift "Der König ist hier nicht willkommen" oder "Kein König, keine Angst" hoch. Es war Felipes erster Besuch in Katalonien seit der Verurteilung von neun Anführern der Unabhängigkeitsbewegung zu hohen Freiheitsstrafen durch das Oberste Gericht am 14. Oktober dieses Jahres. Seitdem erlebt die Region immer wieder heftige Auseinandersetzung zwischen Separatisten und der Polizei. Im Vergleich zu den Demonstrationen rund um das Unabhängigkeitsreferendum vor zwei Jahren, gehören gewaltsame Auseinandersetzungen in den letzten drei Wochen zum Alltagsbild. RT Deutsch hat dazu via Skype mit Lluis Bosch gesprochen, einem Historiker und Unterstützer der Unabhängigkeitsbewegung.