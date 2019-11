Serbien und Russland vereinbaren Ausbau serbischer unterirdischer Gasspeicherkapazitäten

Serbien und Russland haben eine Vereinbarung über die Erweiterung des Volumens der serbischen unterirdischen Gasspeicher von 750 Millionen auf rund zwei Milliarden Kubikmeter getroffen. Das teilte der serbische Präsident Aleksandar Vučić dem TV-Sender RTS mit.

Vučić sagte, Investitionen in die Energieinfrastruktur sind wichtig:

Wir könnten größere Mengen als 750 Millionen Kubikmeter speichern.

Wir haben uns mit den Russen darauf geeinigt, dass wir weit mehr als 750 Millionen Kubikmeter haben werden. Wir streben zwischen 1,5 und zwei Milliarden Kubikmeter an, wie es in Ungarn mit sieben Milliarden der Fall ist, so dass wir uns nie wieder Sorgen machen müssen, falls es zur Unterbrechung der Gasversorgung kommt.