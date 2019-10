Kritik an Haftstrafen in Katalonien: Urteil stellt Aushebelung der Grundrechte dar (Video)

Quelle: Reuters Proteste am Flughafen von Barcelona.

Am Montagabend hat es in Barcelona schwere Zusammenstöße zwischen Befürwortern der Katalanischen Unabhängigkeit und der Polizei gegeben. Allein am Flughafen, wo mehrere hundert Aktivisten die Hallen und Zufahrten blockierten, soll es über 70 Verletze gegeben haben.

Mit zuvor gekauften Billigtickets verschafften sich die Aktivisten Zutritt zum Sicherheitsbereich. Nach Angaben des Flughafenbetreibers Aena mussten 110 Flüge gestrichen werden. Auch in der Innenstadt versammelten sich am Abend Tausende Katalanen um gegen die ihrer Meinung nach zu harten Urteile gegen neun Anführer der Unabhängigkeitsbewegung zu demonstrieren. Zuvor hatte Spaniens oberstes Gericht Haftstrafen zwischen neun und 13 Jahren verhängt. Den Tatbestand der Rebellion sahen die Richter hingegen nicht als erfüllt an. Mehr zum Thema - Das "perverse" Urteil gegen die Führer der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung Die Vertretung der Katalanischen Regierung in Deutschland nahm am Dienstagvormittag Stellung zu den Urteilen. Die Leiterin Marie Kapretz sprach von einer Aushebelung der Grundrechte die ganz Spanien betreffen werde. Die Europäische Union forderte sie auf, nicht den Leaderchip in Sachen Menschenrechte zu verlieren.