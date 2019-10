Frankreich: Radikaler Islamismus in der Polizei ein größeres Problem? (Video)

Quelle: www.globallookpress.com Polizisten in Paris sichern die Straße nach der Ermordung von vier ihrer Kollegen.

Nach dem Mord an vier Polizisten in einem Pariser Revier werden Rücktrittsforderungen an den französischen Innenminister Christophe Castaner laut. Dieser hatte zuvor erklärt, der Täter, Mickaël Harpon, sei vollkommen unverdächtig gewesen.

Laut den Ermittlungen gab es jedoch eine ganze Reihe besorgniserregender Anzeichen, die vor dem Polizisten Mickaël Harpon hätten warnen müssen, der – scheinbar urplötzlich – vier Kollegen an seinem Arbeitsplatz ermordet und eine fünfte Person lebensgefährlich verletzt hat. Nun fordern rechtspopulistische Politiker, aber auch Stimmen wie Éric Roman, Polizeichef und Mitglied des Polizeiverbandes, den Innenminister Castaner zum Rücktritt auf.