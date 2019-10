Explosion in der Nähe des Flughafens von Linz: neun Verletzte, drei davon schwer

Im Bereich des Flughafens von Linz in Hörsching ist am Donnerstagvormittag ein Großbrand ausgebrochen. Über 250 Feuerwehrleute sind derzeit im Einsatz. Neun Personen wurden verletzt, drei davon schwer. Laut Polizei hat es eine Explosion gegeben. Die Ursache sei noch unklar.

Laut Angaben des Polizeisprechers Sascha Baumgartner hat es in Halle eins bei der Pressanlage eine Explosion gegeben. Die Ursache dafür sei derzeit noch unklar. Insgesamt wurden nach aktuellem Stand neun Menschen verletzt, drei davon schwer. Die Schwerverletzten wurden mit Brandverletzungen sowohl ins Wiener AKH und in eine Spezialklinik für Verbrennungsopfer nach München sowie in ein Linzer Krankenhaus geflogen.

Um 8:10 Uhr wurden die Feuerwehren Breitbrunn, Hörsching, Kirchberg-Thening, Leonding, Oftering, Pasching, Rutzing und Traun alarmiert. Derzeit versuchen die Feuerwehren, die Flammen in den Griff zu bekommen und einzudämmen. Es gibt nach wie vor eine starke Rauchentwicklung. Polizei- und Feuerwehrkräfte gehen davon aus, dass der Einsatz "sicher noch mehrere Stunden" dauern werde.

Derzeit stehen laut Berichten von österreichischen Medien "18 Feuerwehren mit 250 Leuten im Einsatz". Es gilt Alarmstufe 4, die höchstmögliche im Bundesland (Oberösterreich).