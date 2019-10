Niederländische Bürgermeister trainieren per Handy-App für ihr Amt

Was tun bei einer Krise? Wann darf ich eine Demo verbieten? Niederländische Bürgermeister können über solche Fragen künftig am Smartphone lernen. Die Niederländische Bürgermeister-Genossenschaft NGB hat eine entsprechende Smartphone-App herausgebracht.

"De BurgemeestersApp" sei ein "neues lehrreiches 'Serious Game'", schreibt der Berufsverband in Den Haag auf seiner Webseite. Mit dem Spiel könnten die Bürgermeister ihr Wissen und ihr Können per Smartphone verbessern.

Das Spiel beginnt im Amtszimmer des Bürgermeisters. Ein Thema etwa ist: Was muss man bei einer Krise tun? Den Spielern werden dann verschiedene Probleme vorgelegt und Fragen gestellt. Das ist allerdings nicht unbedingt so kurzweilig wie andere Handy-Spiele. So wird einem die überaus prickelnde Frage gestellt: Was ist der Unterschied zwischen einem Notbefehl und einer Notverordnung?

Übrigens dürfen auch Nicht-Bürgermeister das Game spielen.

NGB presenteert BurgemeestersApp. Voor iedereen die is geïnteresseerd in het ambt. Startend met de crisistaken van burgemeesters. Zowel iOS als Android. pic.twitter.com/5lmrv97IXV — Burgemeesters (@burgemeesters) 3. Oktober 2019

(rt deutsch / dpa)