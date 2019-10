Polizeibericht zu Banden in Stockholm: Kriminelle werden jünger, weiblicher und gewalttätiger

Im Vergleich zum Jahr 2017 stieg die Zahl der aktiven regionalen Banden in Stockholm um vier auf 50 regionale Netzwerke. Dies ergibt ein neuer Polizeibericht, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Das Durchschnittsalter der Mitglieder ist gesunken, auch zählen die Netzwerke nun mehr Frauen. Eine Vielzahl der Kriminellen ist unter 16 Jahren alt.

Der Leiter der geheimdienstlichen Einheit der Polizei für die Region Stockholm, Palle Nilsson, fasst zusammen:

Der Bericht spiegelt ein Gesamtbild der kriminellen Netzwerke in der Region wider. Viele (der Banden) sind verschwunden, andere hinzugekommen. (...) Viele Netzwerke weisen ein höheres Maß an Kriminalität auf. Und wir stellen fest, dass das Durchschnittsalter der Personen in den Netzwerken gesunken ist.