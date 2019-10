Frankreich: Mann greift Polizisten mit Messer an – fünf Tote

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat Polizisten auf einer Wache in Paris angegriffen. Vier Polizisten wurden getötet, mehrere Polizisten verwundet. Der Angreifer wurde erschossen. Die französische Polizei äußerte sich bisher nicht zu dem Angriff.

Bei dem Angriff in Paris wurden am Donnerstag vier Polizisten getötet, mehrere teils schwer verletzt. Der unbekannte Täter hatte versucht, in das Gebäude zu gelangen und griff die Polizisten mit einem Messer an. Die Nachrichtenagentur Reuters gab bekannt, sich auf Quellen bei der Strafverfolgungsbehörde berufend, dass der Angreifer erschossen wurde.

URGENT - Attaque au couteau à la préfecture de police à Paris sur des policiers. Plusieurs victimes, l’assaillant abattu.



Important dispositif en train de se mettre en place. pic.twitter.com/cwCQCej7vR — Remy Buisine (@RemyBuisine) October 3, 2019

