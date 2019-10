Ukraine: Drei Fernsehsender stellen aus Protest gegen Zensur Stream ein

In der Ukraine haben drei TV-Sender für eine halbe Stunde ihren Stream eingestellt, um gegen den Lizenzentzug des Fernsehsenders 112 Ukraina durch den Nationalrat für Fernsehen und Rundfunk der Ukraine zu protestieren. Sie bezeichneten den Schritt als Zensur.

Drei ukrainische Fernsehsender – 112 Ukraina, NewsOne und ZIK – haben für 30 Minuten ihren Stream eingestellt, um ihren Protest gegen die Zensur im Land kundzutun. Das erklärte der Sender 112 Ukraina, dem die digitale Rundfunklizenz zwar entzogen wurde, der online aber noch immer sowie in Kabel- und Satellitennetzen verfügbar ist.

Die Moderatoren und Gäste der TV-Sender, die an dem Protest teilnahmen, gingen mit schwarzem Klebeband über dem Mund auf Sendung. Artjom Martschewski, Produzent von 112 Ukraina, betonte:

Die Behörden wollen all jene zum Schweigen bringen, die sagen, was sie nicht gerne hören. Aber egal, was sie tun, sie werden nicht in der Lage sein, unabhängige Medien mundtot zu machen. Wir kämpfen und werden weiter kämpfen, bis wir gewinnen. Wir glauben, dass es geschehen wird. Früher oder später wird es in der Ukraine wieder Meinungsfreiheit geben.

Der Generaldirektor von 112 Ukraina Jegor Benkendorf erklärte:

Wir wollen nicht schweigen und es war schwer für uns, eine halbe Stunde lang still zu sein. Die Welt um uns herum bleibt nie stehen und unsere Aufgabe als hochprofessionelle Journalisten ist es, Entwicklungen in Echtzeit zu verfolgen. Aber wir wollen auch ehrlich und offen sprechen. Es gibt Millionen von Menschen, die uns hören wollen. Und wenn die Behörden ihnen eine solche Gelegenheit vorenthalten, dann soll es für den Nationalrat eine halbe Stunde Schande geben.

Am 26. September hat der Nationalrat für Fernsehen und Rundfunk der Ukraine fünf Fernsehgesellschaften der 112 Ukraina-Holding die nationalen Rundfunklizenzen entzogen. Der Nationalrat begründete seine Entscheidung damit, dass die zur Holding gehörenden Fernsehsender nach den Lizenzbestimmungen als regionale Sender ausgestrahlt werden sollten und nicht als nationale. Oleg Tschernysch, Mitglied des Nationalrates der Ukraine, wies während einer Sitzung der Behörde darauf hin, dass 112 Ukraina von nun an nur noch in Kabelnetzen, im Internet sowie über Satellitenkommunikation senden kann.

Der ukrainische Fernsehsender 112 Ukraina bezeichnete die Entscheidung der Regulierungsbehörde als illegal und erklärte, dass er solche Maßnahmen als "strenge Zensur" ansehe, was Zweifel an der Existenz der Meinungsfreiheit in der Ukraine aufkommen lasse. Berichten zufolge verlor 112Ukraina aufgrund des Entzugs der digitalen Lizenz ungefähr 40 Prozent seiner Zuschauer.

Mehr zum Thema - ARD-aktuell im transatlantischen Propaganda-Modus: Zerrbild Ukraine stützt Feindbild Russland