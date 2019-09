Live-Ticker zu den Wahlen in Österreich: ÖVP klarer Wahlsieger, FPÖ und SPÖ abgestürzt

Die Österreicher haben ein neues Parlament gewählt. Wahlsieger ist die ÖVP von Sebastian Kurz. Größter Gewinner sind die Grünen. SPÖ und FPÖ stürzen ab. Die ÖVP kann nun zwischen drei möglichen Koalitionspartnern wählen.

Die konservative ÖVP mit ihrem Spitzenkandidaten Sebastian Kurz ist der klare Sieger der Parlamentswahl in Österreich. Die ÖVP erreichte am Sonntag laut Hochrechnungen 36,8 Prozent der Stimmen. Das ist ein Plus von 5,3 Prozentpunkten im Vergleich zu den Wahlen 2017.

Die sozialdemokratische SPÖ mit Pamela Rendi-Wagner verlor 4,8 Prozentpunkte und kam auf 22 Prozent. So schlecht hat die SPÖ bei einer Nationalratswahl noch nie abgeschnitten. Die FPÖ unter Norbert Hofer erzielte laut Hochrechnung 16,1 Prozent. Das ist ein deutliches Minus von fast 10 Prozentpunkten.

Die zuletzt an der Vierprozenthürde gescheiterten Grünen profitierten offenbar von der Debatte um den Klimawandel und feiern ein spektakuläres parlamentarisches Comeback. Die Partei mit dem Spitzenkandidaten Werner Kogler erhielt 14,2 Prozent der Stimmen nach 3,8 Prozent vor zwei Jahren. Die liberalen Neos verbessern sich um 2,4 Prozentpunkte auf 7,6 Prozent. Die Liste Jetzt kommt auf 2 Prozent und verpasst den Wiedereinzug in den Nationalrat.

Am Sonntag waren 6,4 Millionen Österreicher zur Wahl aufgerufen. Da mehr als eine Million Stimmen von Briefwählern erst am Montag ausgezählt werden, wird am Sonntagabend von Seiten der Wahlleitung nur das Ergebnis der Urnenwahl verkündet. Die Hochrechnungen berücksichtigen aber bereits das voraussichtliche Ergebnis der Briefwahl.

Kurz hat sich bisher bedeckt gehalten, mit welchem Partner er weiter regieren möchte. Eine Fortsetzung der ÖVP-FPÖ-Koalition wird laut Umfragen von vielen Wählern am meisten gewünscht. Viele politische Beobachter rechnen mit zähen Verhandlungen und einer Regierungsbildung erst rund um den Jahreswechsel.

(rt deutsch/dpa)