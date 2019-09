Wie wählt Österreich? Letzte Infos vor der Nationalratswahl

Seit 7 Uhr sind die Wahllokale in Österreich geöffnet. Insgesamt treten acht Parteien an. Gewählt wird in neun Wahlkreisen. Welche Koalition in Zukunft die Alpenrepublik regieren wird, ist noch völlig offen. RT Deutsch gibt letzte Informationen zur Nationalratswahl.

Vier Monate nach dem Ende der Koalition zwischen der konservativen ÖVP und der rechten FPÖ wählen die Österreicher ein neues Parlament. Insgesamt sind am Sonntag 6,4 Millionen Wähler ab 16 Jahren berechtigt, ihre Stimme abzugeben. Traditionell werden in Österreich die Stimmen der meisten Briefwähler erst am Montag ausgezählt. Damit wird am Sonntagabend zunächst ein offizielles Ergebnis nur auf Grundlage der Urnenwahl vorliegen.