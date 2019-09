Sebastian Kurz zu RT Deutsch: Werden unseren Kurs beibehalten

ÖVP-Spitzenkandidat und Ex-Kanzler Sebastian Kurz ist am Samstagnachmittag für einen letzten Wahlkampfauftritt nach Neustift am Walde gekommen. Gegenüber RT Deutsch sagte Kurz, dass er im Falle einer erneuten Kanzlerschaft seinen Kurs fortführen werde.

Vier Monate nach dem Ende der Koalition zwischen der konservativen ÖVP und der rechten FPÖ wählen die Österreicher ein neues Parlament. Insgesamt sind am Sonntag 6,4 Millionen Wähler ab 16 Jahren berechtigt, ihre Stimme abzugeben. Viele Wahllokale öffneten um 7 Uhr, um 17 Uhr ist Wahlschluss. Traditionell werden in Österreich die Stimmen der meisten Briefwähler erst am Montag ausgezählt. Damit wird am Sonntagabend zunächst ein offizielles Ergebnis nur auf Grundlage der Urnenwahl vorliegen.

