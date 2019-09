Frankreich: Verletzter Autofahrer fährt in Moschee

Am Samstagabend um kurz vor 20 Uhr fuhr ein Mann sein Auto in die Große Moschee im ostfranzösischen Colmar. Außer dem Fahrer wurde niemand verletzt, er hatte eine Stichwunde. Es bleibt unklar, ob es sich um einen Angriff, einen Selbstmordversuch oder einen Unfall handelte.

Ein Mann ist mit seinem Auto in die Al Amal Moschee in der ostfranzösischen Stadt Colmar geprallt. Es gibt keine anderen Verletzten als den Fahrer des Fahrzeugs, einen grauen Citroën C4. Das Fahrzeug traf auf Holzblöcke an der Avenue de Paris, bevor es durch das Moscheetor brach und dann gegen eine Wand des Gebäudes zum Stoppen kam.

Der Fahrer, der eine blutigen Stichwunde an seinem Hals hatte, wurde von der Polizei festgenommen und medizinisch behandelt. Es bleibt unklar, ob es sich um einen Angriff oder einen Selbstmordversuch handelte.

BREAKING: Reports of a serious incident at a mosque in Colmar, France. — BNL NEWS (@BreakingNLive) 21. September 2019

⚡🇨🇵FLASH - Un individu a foncé en voiture contre l’entrée de la Grande Mosquée de #Colmar ce soir. Pas de blessé, à part lui. Aucune information pour l'instant sur l'auteur qui présentait une grave plaie ensanglantée au niveau du cou. Il a été hospitalisé. (DNA - 📷NC) pic.twitter.com/5QaaZoYR9V — Brèves de presse (@Brevesdepresse) 21. September 2019

Photo de l'attentat de Colmar il ya une heure.

Un blessé à la mosquée

L'auteur s'est auto mutilé après le choc pic.twitter.com/OlyAkSsJjn — Ali Kacebi (@AliPoste) 21. September 2019

In sozialen Netzwerken wurde über einen vorsätzlichen Angriff spekuliert, was die Behörden bisher nicht bestätigten. Andere Gerüchte besagen, dass er sich in der Moschee verstecken wollte, nachdem er unter unbekannten Umständen schwer verletzt worden war. Eine Untersuchung sei im gange.