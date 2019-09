Italien: Explosion in Erdölraffinerie

Quelle: Reuters © Alessandro Bianchi Symbolbild: Eingang der Ölraffinerie ENI in Taranto, Italien, 21. September 2018.

Im italienischen Sannazzaro de' Burgondi, in der Provinz Pavia, ereignete sich am Dienstagmorgen eine Explosion in einer Erdölraffinerie. Das italienische Energieunternehmen ENI hat Berichte über eine Explosion in einer seiner Anlagen in Sannazzaro de' Burgondi bestätigt.

Italienische Lokalnachrichten berichten von einer lauten Explosion und starkem Rauch, der kilometerweit zu sehen ist. Die Feuerwehr ist vor Ort und versucht, den Brand zu löschen. Verletzte soll es nicht geben, so die Betreiberfirma der Erdölraffinerie ENI. Die Situation sei unter Kontrolle. Das Ausmaß der Schäden an der Anlage ist bislang nicht bekannt. Bürgermeister Roberto Zucca geht nicht von Umweltschäden aus. Das Feuer brach um 6:35 Uhr aus. Die Ursache ist bislang unbekannt. Die Erdölraffinerie ist die größte ihrer Art in Italien. Es ist nicht das erste Mal, dass hier ein Brand ausgebrochen ist. Bereits im Februar 2017 und im Dezember 2016 hat es hier gebrannt. Bilder der Explosion: stamattina alle 6 ennesimo incidente alla raffineria di #SannazzarodeBurgondi. Un boato poi l'incendio. Auguriamoci non arrivino notizie di vittime o feriti. pic.twitter.com/js7qNioQN8 — Carlo Porcari (@carloporcari) September 17, 2019 Una forte esplosione alla raffineria Eni di Sannazzaro de' Burgondi, in provincia di Pavia, che ha messo in agitazione i residenti della zona. Si tratta di uno dei più grandi stabilimenti dell'Eni in Italia. #Paviahttps://t.co/mBKPWkFXmYpic.twitter.com/gVRj4QqUJX — Notizie Oggi 24 (@notizieoggi24) September 17, 2019