Jetzt also doch! Evangelische Kirche steigt mit eigenem Verein in Seenotrettung ein

Nach wochenlangen Spekulationen und Dementis hat die Evangelische Kirche in Deutschland nun bekannt gegeben, selbst aktiv in die Seenotrettung einsteigen zu wollen. Zu diesem Zwecke werde ein neuer Verein gegründet, der ein geeignetes Schiff kaufen soll. Das Schiff werde "von einer zivilen, erfahrenen Seenotrettungsorganisation betrieben", heißt es auf der Webseite der Kirchenorgansation:

Die EKD wird in einem breiten gesellschaftlichen Bündnis ein zusätzliches Schiff zur Rettung von Ertrinkenden ins Mittelmeer senden. Der Rat der EKD hat auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen, einen Verein zu gründen, in dem Kirchen, Institutionen und Engagierte gemeinsam schnellstmöglich ein weiteres Schiff in den Rettungseinsatz bringen wollen.