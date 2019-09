Panik an schwedischer Schule: Kind brachte Granate mit, um Freunde zu beeindrucken

Ein Vorschulkind brachte eine Granate mit in die Schule, um sie seinen Freunden zu zeigen. Das Bombenentschärfungsteam musste anrücken. Die Granate hatte das Kind im Sommer auf einem Militärübungsplatz gefunden.

In der südschwedischen Stadt Kristianstad verbreitete sich am Dienstag Panik an einer Schule als ein Junge, der die Vorschulklasse besucht, eine Granate mitbrachte. Ein Lehrer verständigte die Polizei. Das Bombenentschärfungsteam wurde alarmiert. Die Polizei bestätigte, dass es sich um ein gefährliches Objekt gehandelt habe, welches der Junge auf einem Militärschießplatz in Rinkaby außerhalb von Kristianstad im Sommer entdeckt hatte. Diese wollte er seinen Freunden präsentieren. Der Bereich der Schule wurde abgesperrt.

