Kiew liegt in Russland? Le Figaro erlaubt sich in Live-Stream peinlichen Fehler

Die Stadt Kiew gehört zu Russland. Zumindest, wenn es nach der französischen Zeitung Le Figaro geht. Diese hat in ihrem Live-Stream zum Gefangenenaustausch zwischen der Ukraine und Russland einen falschen Geo-Tag eingefügt und Kiew zu einer russischen Stadt gemacht.

Zeitgleich mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij ist links oben im Bild der Geo-Tag "Kiev, Russie" (zu Deutsch: Kiew, Russland) erschienen. Ukrainische Medien sind auf den Fehler aufmerksam geworden.

Le Figaro назвала Киев российским городом https://t.co/kv67Xkowe8pic.twitter.com/Inf7weaiJz — РИА Новости (@rianru) 9. September 2019

Am Samstag hatten Russland und die Ukraine den größten Gefangenenaustausch seit Jahren vollzogen. In Kiew trafen unter anderem die 24 ukrainischen Seeleute ein, die seit November in russischer Haft gesessen hatten. An Bord der Maschine war außerdem der ukrainische Regisseur Oleg Senzow. Auch der Journalist Kirill Wyschinski ist nach Russland zurückgekehrt. Der Austausch lief nach der Formel 35 gegen 35 ab.

