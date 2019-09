Schweden: Ehemaliger Anwalt von ASAP Rocky angeschossen

Der ehemalige Anwalt des freigelassenen US-Rappers ASAP Rocky wurde vergangenen Freitag im Zentrum von Stockholm angeschossen. Der Täter ist bisher flüchtig. Eine Anwältin, die unter Verdacht steht, in die Tat verwickelt zu sein, muss sich vor Gericht verantworten.

Henrik Olsson Lilja, ehemaliger Anwalt des US-Rappers ASAP Rocky, wurde am Freitagmorgen auf dem Weg zur Arbeit Opfer eines Angriffs im Zentrum von Stockholm. Die abgefeuerten Schüsse trafen ihn in die Brust, den Kopf und das Gesäß. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Zwar wurde er schwer verletzt, konnte aber bereits von der Polizei verhört werden.

ASAP Rocky, der mit bürgerlichem Namen Rakim Athelaston Mayers heißt, saß in Schweden in Untersuchungshaft, nachdem er und zwei seiner Begleiter sich der Körperverletzung schuldig gemacht hatten. Als Beweismittel für die Tat Anfang Juli in Stockholm dienten Videoaufzeichnungen.

Rocky wurde zwar schuldig gesprochen, eine Haftstrafe jedoch zur Bewährung ausgesetzt. Während seiner Untersuchungshaft setzten sich Musikkollegen und Fans für seine Freilassung ein. Rocky sprach von "unmenschlichen Zuständen" in der schwedischen Haftanstalt. Den Fall betreute zunächst Olsson Lilja, bevor er ihn an den Anwalt Slobodan Jovicic übergab.

Die Anwaltskanzlei von Henrik Olsson Lilja teilte mit:

Henrik Olsson Lilja geht es den Umständen entsprechend gut. Sein Ziel ist es, in der nahen Zukunft vollständig genesen zu seiner Arbeit zurückzukehren.

Der Angreifer war nach Aussagen von Augenzeugen männlich und fuhr in einem schwarzen SUV davon. Bislang fehlt von ihm jede Spur. Vor Gericht wird eine ehemalige beisitzende Richterin erscheinen müssen. Ihr war bereits der Kontakt zu Olsson Lilja untersagt worden. Auch fiel sie durch Gewalt gegen einen Polizisten auf.