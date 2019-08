Schweden: Möglicher Täter von Ribersborg festgenommen – Fahndung nach weiteren Tätern läuft

Einer der möglichen Täter von Ribersborg wird durch ein Handy-Video überführt. Maskierte schossen am Montag nahe dem Stadtstrand in Malmö auf Passanten. Eine Frau mit ihrem Kleinkind auf dem Arm wurde tödlich getroffen. Der Angriff soll ihrem Begleiter gegolten haben.

Auf dem Handy-Video vom gestrigen Angriff mit Schusswaffen in Malmö-Ribersborg ist zu sehen, wie einer der Maskierten zu einem Fahrzeug rennt und dabei am Fahrzeug einen Türgriff berührt. Das betreffende Fahrzeug wurde sichergestellt. Selbst dann, wenn der Mann Handschuhe getragen hat, wäre es nach Angaben der schwedischen Polizei möglich, dass er auch allein durch seinen Schweiß auf dem Türgriff DNA-Spuren hinterlassen haben könnte.

Ein 19 Jahre alter Verdächtiger wurde inzwischen verhaftet. Die Mutter des Festgenommenen sagte den schwedischen Kvällsposten gegenüber:

Ich kann nicht glauben, dass er das getan hat. Er ist der netteste (Mensch) der Welt. Ich kann nicht glauben, er hat das getan. Ich bin seine Mutter und ich kenne meinen Sohn. (...) Er hat Respekt vor anderen Menschen. Er mag andere Menschen. Wie könnte er einen anderen Mann oder eine Frau mit Kindern töten?

Eine der Tatwaffen wurde ebenfalls bereits sichergestellt. Die Angreifer erschossen am Montagmorgen gegen 10 Uhr eine 31 Jahre alte Frau. Sie trug ihr Kleinkind zur Tatzeit auf dem Arm und war in Begleitung eines Mannes. Die Polizei geht mittlerweile davon aus, dass die Maskierten eigentlich den Mann im Visier hatten und es sich um ein Exekutionskommando gehandelt habe. Der Festgenommene ist in Helsingborg bereits polizeibekannt durch Drogendelikte, jedoch kam er nach einem Jahr Haftverbüßung wieder frei.