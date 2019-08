Für eine kostenlose Mahlzeit: Kriminelle Banden in London rekrutieren Kinder für Drogenhandel

Mehr zum Thema - Für Anwaltskosten: Briten starten "GoFundMe"-Aufruf nach falschen Vergewaltigungsvorwürfen

Laut der offiziellen Untersuchung konzentrieren sich die "Chicken Shop Gangs" gezielt auf Kinder, die aus der Schule ausgeschlossen wurden. Die jungen Menschen würden außerhalb der Schule angesprochen und zum Teil mit dem Versprechen einer "kostenlosen Mahlzeit" angeheuert.

Verschiedene Video- und Plakatkampagnen warnen nun Kinder und Eltern vor derartigen Gefahren. Auf einem der Werbeplakate steht zu lesen: "Es gibt kein kostenloses Huhn! Freunde von Freunden, die dir Dinge kaufen, wollen oft etwas zurück."

Mark Bentley, Manager für Online-Sicherheit und Sicherheit bei London Grid for Learning, einer Firma die Schulen mit einem Internetzugang versorgt, sagte gegenüber dem britischen Nachrichtensender Sky News:

In Bezug auf Schulen oder Eltern, die denken könnten, dass dies in dieser sicheren Gegend nicht passieren würde, es gibt unzählige Hähnchenläden, und die Kinder mögen es, den auf dem Heimweg bei so einem Laden vorbeizuschauen. Es ist so einfach für sie zu denken, oh, ich kann ein paar Pfund sparen, doch es [genauso] ist leicht, [in den Drogenhandel] eingesaugt zu werden.