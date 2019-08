Frankreich: Landwirte protestieren gegen CETA Abkommen (Video)

Städtische Angestellte am Freitag in Toulouse bei der Reinigung eines Büros der LREM-Partei

Das französische Parlament hat dem Handelsabkommen CETA zugestimmt. Die Bauern in Frankreich fürchten um ihre Existenz - und gehen auf die Straße. Am Freitag kippten sie tonnenweise Mist vor Büros der LREM-Partei von Präsident Emmanuel Macron ab.

Die französische Nationalversammlung hat dem Handelsabkommen CETA zwischen der Europäischen Union und Kanada zugestimmt. Sehr zum Leidwesen der französischen Bauern, die in dem Abkommen einer Gefährdung ihrer Existenz sehen. Landwirtschaftliche Importe aus nicht-EU Staaten unterliegen anderen Kontroll- und Qualitätsstandards. Die Bauern befürchten, durch eine Weiterverarbeitung in Frankreich könnten daraus dennoch Produkte "Made in France" werden.

Aus Protest gegen das Abkommen haben Landwirte in ganz Frankreich Mist vor Büros der Partei La Republique en Marche (LREM) von Präsident Emmanuel Macron gekippt. In einigen Fällen soll auch versucht worden sein, die Büros in Brand zu stecken.