Wegen zu tiefem Dekolleté: Schwedischer Busfahrer verweigert Frau Mitfahrt

Als Amanda Hansson letzten Freitag im Stadtteil Värnhem in Malmö in den Bus steigen wollte, wies sie der Busfahrer ab und sagte der jungen Frau:

Du zeigst zu viel Haut. Wir haben eine Regel in unseren Bussen, die besagt, dass man nicht zu viel Haut zeigen darf.

Frau Hansson gab nicht nach und "kochte" nach eigenen Aussagen "vor Wut":

Ich fragte ihn, was für eine sexistische Scheiße er da von sich gibt. Er aber machte weiter und sagte: "Geh und zieh dir was an!"