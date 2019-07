Minister: Integration zwischen Russland und Weißrussland sollte Beispiel für EAWU werden

Die Integration zwischen Russland und Weißrussland sollte als Beispiel dienen, um einen ähnlichen Prozess innerhalb der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU) zu vereinfachen. Das erklärte der russische Minister für wirtschaftliche Entwicklung Maxim Oreschkin am Sonntag. In einem Interview mit dem Radiosender Echo Moskwy sagte er:

Wir haben einen höheren Grad an Integration mit Weißrussland als innerhalb der EAWU. Wir sagen, dass sich die fünf EAWU-Staaten auf eine engere Integration zubewegen, als es im Vertrag steht. Das Tempo der Integration mit Weißrussland wird beschleunigt, und wir gehen als Beispiel voran. Ich denke, wir sollten noch schneller voranschreiten, damit alle anderen sehen, dass eine solche Integration für beide Nationen von Vorteil ist. Dann würde der Integrationsprozess innerhalb der EAWU reibungsloser verlaufen.

Laut dem russischen Minister wird die Integration sowohl für Russland als auch für Weißrussland von Vorteil sein. Er betonte:

Ein vorsichtiger Optimismus beruht auf dem Verständnis der gegenseitigen Profitabilität. Ein solcher langfristiger Prozess […] ist also uneinheitlich und hat seine Höhen und Tiefen. Es kommt darauf an, sicherzustellen, dass der langfristige Trend im Interesse der Menschen in unseren Ländern liegt.