Frankreich: Sind Gelbwesten für steigende Selbstmordrate unter Polizisten verantwortlich?

Quelle: AFP Teils in zivil gekleidete Polizisten während einer Gelbwesten-Demo in Nancy (11. Mai 2019)

In Frankreich steigt die Selbstmordrate unter Polizisten. Manche machen die Proteste der Gelbwesten-Bewegung für den Suizid-Anstieg verantwortlich. Was sagen Chefs der französischen Polizeigewerkschaften dazu – und was sagen Ehefrauen von Polizisten?