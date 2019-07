Fast die Hälfte aller Neuwagen in Norwegen elektrisch – Tesla 3 führt Liste an

Quelle: Reuters © Mike Blake Brauchte ein wenig Zeit, um "in die Läden" zu kommen, doch nun scheint es zu laufen: der Tesla 3.

In der ersten Jahreshälfte 2019 waren in Norwegen fast die Hälfte aller Neufahrzeuge Elektroautos. Das waren etwa ein Viertel mehr als zum gleichen Vorjahreszeitraum. Norwegen hält so seine weltweite Spitzenposition beim Verkauf von Elektrofahrzeugen.