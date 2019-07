Gefahr für Insassen und Öffentlichkeit – Skandalöse Zustände in britischen Gefängnissen

Der britische Chefinspektor für Gefängnisse Peter Clarke hat in einem Bericht Bedenken über die Zustände in britischen Gefängnissen dargelegt. Er sieht unter anderem ein hohes Risiko für die Öffentlichkeit, klagt erbärmliche Zustände an und fordert eine Untersuchung.