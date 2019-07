Grüne wollen von der Leyen im EU-Parlament öffentlich zu ihren Plänen und Zielen befragen

Quelle: Reuters Was will die mögliche EU-Kommissionspräsidentin in den nächsten fünf Jahren mit diesem Amt anfangen? Ursula von der Leyen soll am Mittwoch erstmals öffentlich ihre Pläne und Ziele für Europa erklären.

Seit ihrer Designierung vor einer Woche hat sich Ursula von der Leyen kaum noch zu ihrer möglichen Rolle als EU-Kommissionschefin geäußert. Was will sie in den nächsten fünf Jahren mit diesem Amt anfangen? Heute soll sie sich in einer Live-Übertragung erklären.