Vier Duftnoten für ein besseres Klima: Wiener U-Bahn bekommt eigene Parfums

Quelle: Reuters Symbolbild: Wiener U-Bahn-Station

Das U-Bahnfahren in Wien soll im Juli testweise zum Dufterlebnis werden. In vier Zügen sollen vier Duftnoten – sämtlich allergiegetestet – über die Klimaanlage verströmt werden, kündigte die für die Wiener Linien zuständige Stadträtin Ulli Sima am Mittwoch an.